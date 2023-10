Consegnata a Meloni proposta di revisione Statuti autonomia

Nel corso di una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni organizzata, per il 40/o anniversario si è svolto a Torino l'incontro tra i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, in qualità di coordinatore delle Autonomie speciali, ha consegnato alla stessa premier la proposta di legge costituzionale redatta per adeguare gli Statuti di autonomia alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. L'obiettivo della revisione è ovviare alla compressione delle competenze autonomistiche verificatasi a seguito della riforma del 2001 del titolo V della Costituzione.

L'importanza di questo passo è sottolineata in una nota anche dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che pone l'accento sul rafforzamento del ruolo delle "speciali" nei confronti dello Stato grazie all'introduzione del meccanismo dell'intesa, che garantisce uno sviluppo condiviso dell'Autonomia. Questo a maggior ragione in un processo importante e delicato come quello che riguarda la modifica dello Statuto, per il quale eventuali modifiche dovranno essere fatte in accordo con i territori, nel caso specifico Trentino e Alto Adige. L'intesa infatti coinvolgerà i Consigli provinciali e regionale e sostituisce il parere attualmente previsto dall'articolo 103. L'obiettivo - ancora la nota - è salvaguardare, ma al tempo stesso ampliare le prerogative dell'Autonomia in un'ottica di adeguamento alle necessità che nel tempo evolvono, ma al tempo stesso valorizzando un'identità che negli anni ha dato prova di essere un valore aggiunto per l'intero sistema Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA