Bozner Feuerwehr unterstützt Münchner Kollegen am Oktoberfest

Wie bereits seit mehreren Jahren Tradition, hat die Berufsfeuerwehr Bozen auch heuer die Leitstelle der Berufsfeuerwehr München an zwei Wochenenden während des Oktoberfestes unterstützt, berichtet Kommandant Florian Alber: Die Berufsfeuerwehrmänner aus Bozen haben in der Leitstelle in München dafür gesorgt, dass sich italienischsprachige Besucher und Besucherinnen des Oktoberfestes verständigen konnten, wenn sie den Notruf gewählt haben.

An den beiden Wochenenden vom Freitag, dem 22. September, bis Montag, dem 25. September, und von Freitag, dem 29.

September, bis Montag, dem 2. Oktober, haben jeweils drei Disponenten der Berufsfeuerwehr Bozen die Münchner Kollegen ergänzt, und das rund um die Uhr, 24 Stunden pro Tag. Während des besonders großen Zustroms an italienischen Gästen heißen das zweite und dritte Wochenende auf der Münchner Theresienwiese "kleines und großes Italiener-Wochenende". Nicht nur in der Zentrale, auch auf der "Wies'n" selber unterstützen die Bozner die Einsatztätigkeit durch das Dolmetschen zwischen Italienisch und Deutsch.

Während dieses Spezialdienstes haben die Bozner Berufsfeuerwehrmänner zwei bis fünf Anrufe pro Tag bearbeitet.

Dabei reichte die Palette von Fragen von medizinischen Notlagen über Probleme mit dem Handy bis zu Erkundungen, wo und wie ein abgeschlepptes Auto gefunden werden kann. Dieser Dienst wird sehr geschätzt, hat Berufsfeuerwehrmann Christian Unterthiner erfahren, der ihn heuer zum zweiten Mal übernommen hat: Die Anrufenden reagieren überrascht und erfreut, dass ihnen auf Italienisch geantwortet wird. Wie etwa eine Ärztin italienischer Muttersprache, der Unterthiner durch seine Sprachkenntnisse bei der Behandlung einer Patientin vor Ort weiterhelfen konnte.

Die gute Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr München ist nicht nur auf diese Wochenenden während des größten Volksfestes der Welt mit über sechs Millionen Besuchern beschränkt, erläutert Berufsfeuerwehroffizier Felix Reggiani: Die Zusammenarbeit zwischen Bozen und München hält das ganze Jahr über an, die Berufsfeuerwehr Bozen schaltet sich bei Bedarf telefonisch dazu und hilft durch Übersetzen.



