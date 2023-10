Jannick Sinner è in semifinale nel torneo di Pechino dopo aver battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set: punteggio 6-4, 3-6, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Un quarto di finale non facile per Jannick, che si è dimostrato più forte anche delle difficoltà fisiche. Da qualche giorno vittima di uno stato influenzale, a metà del terzo set ha rigettato durante un cambio di campo. La semifinale riproporrà domani il confronto tra Sinner e Carlos Alcaraz.



