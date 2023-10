Salvini a Trento, 200 miliardi in infrastrutture nei prossimi 10 anni

"Fra strade, autostrade e ferrovie ci sono circa 200 miliardi da mettere a terra nei prossimi dieci anni". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini all'Itas forum di Trento, dove ha parlato di "oltre 2.000 cantieri da nord a sud, con quattro miliardi e mezzo di investimenti solo sulla programmazione Anas".

Sull'A22, Salvini ha detto che "siamo in direzione del rinnovo della concessione. Il tema dell'A22 è qualcosa di assolutamente fondamentale".

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, parlando della ferrovia Rovereto-Riva del Garda, ha inoltre fatto sapere che "a settimane Rfi avrà un confronto con la comunità locale di Rovereto e se ci sarà, come mi auguro, l'ok, poi si procederà".

Salvini ha parlato di un'opera da 317 milioni di euro.

Per quanto riguarda la circonvallazione ferroviaria di Trento, invece, Salvini ha confermato la volontà di procedere secondo il progetto. "Assolutamente andiamo avanti - ha detto - con un occhio di riguardo alla tutela ambientale, al discorso delle bonifiche, alla compatibilità con il territorio. Escludo di bloccare un intervento che libererà Trento da un peso insopportabile. Abbiamo tutto l'interesse, tutte le intenzioni di mantenere il cronoprogramma e la tabella di marcia".



