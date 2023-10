Rixi, per il Brennero chiederemo a Ue infrazione per l'Austria

"Chiederemo all'Unione europea una procedura di infrazione" nei confronti dell'Austria per "le condizioni che sono state messe" ai trasporti attraverso il Brennero. Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture e alla mobilità sostenibile, intervenuto oggi a Torino alla seconda edizione del Festival delle Regioni.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a Trento in occasione dell'inaugurazione dell'Italia dei sì all'Itas forum di Trento, ha invece fatto sapere che la prossima settimana sarà al Brennero. "La libera circolazione di uomini e merci deve valere per tutti, Austria compresa. Non abbiamo più intenzione di subire blocchi dei traffici, che poi comportano un danno economico e un danno ambientale", ha detto il vicepremier.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA