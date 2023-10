Pompieri salvano persona da appartamento in fiamme a Bolzano

La scorsa notte, intorno alle 23, i vigili del fuoco permanenti di Bolzano sono stati chiamati per un incendio in un appartamento in Via Parma L'incendio era scoppiato in un appartamento al piano terra.

Quando la prima squadra è arrivata, dalle finestre usciva già fumo denso e fiamme, quindi in parallelo è stata chiamata una seconda squadra e i vigili del fuoco volontari di Gries. Una persona è stata salvata dall'appartamento in fiamme, altre persone sono stati evacuati da altri appartamenti. Due persone sono state ricoverate in ospedale per lievi intossicazioni di fumo.

L'appartamento è stato gravemente danneggiato. Sono stati utilizzati dei ventilatori per liberare l'appartamento dal fumo.

L'operazione è stata completata dopo due ore. Poiche anche in un altro appartamento era una forte presenza di fumo, la protezione civile del Comune di Bolzano ha organizzato un alloggio per la famiglia colpita.



