Pnrr: migliorare le competenze digitali, bando per i Comuni

È stato pubblicato il bando rivolto ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali per la realizzazione dei cosiddetti Digi Point insieme agli enti del Terzo Settore. Gli enti pubblici interessati possono presentare le richieste di contributo Pnrr entro il 30 ottobre. Entro il 2026 il fondo Pnrr metterà a disposizione complessivamente 839.360 euro.

L'obiettivo è avvicinare le competenze digitali a tutta la popolazione attraverso assistenza e offerte formative nei cosiddetti Digi Point. Indagini rappresentative hanno evidenziato che la popolazione italiana ha meno competenze digitali rispetto ad altri Paesi dell'Unione Europea. Secondo i dati ISTAT del 2019, in Alto Adige erano presenti oltre 190.000 persone di età compresa tra i 19 e i 74 anni che non avevano mai utilizzato Internet almeno nei 90 giorni precedenti la rilevazione. L'obiettivo è ormai chiaro: nell'ambito di questo progetto Pnrr, 17.000 adulti in Alto Adige dovrebbero ricevere sostegno e consulenza individuale, aumentando così in modo significativo la competenza digitale della popolazione entro il 2025.

I Comuni e le Comunità comprensoriali possono ora presentare progetti per l'istituzione dei Digi Point in collaborazione con gli enti del Terzo Settore. Sono previsti fino a 38.152 euro per ciascun Digi Point e verranno finanziati complessivamente 22 nuovi servizi di facilitazione digitale, ampliando ulteriormente l'offerta esistente. L'evento di avvio del progetto Pnrr "Rete dei servizi di facilitazione digitale", avrà luogo in occasione dell'apertura della Fiera d'Autunno, il 9 novembre presso lo stand espositivo Digital Now. In tale occasione il pubblico presente potrà informarsi sull'ubicazione dei nuovi Digi Point ed eventualmente prenotare una consulenza personalizzata.





