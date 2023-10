Plastic Free, in Trentino raccolti 1.100 chili rifiuti

In occasione della giornata nazionale Plastic Free Onlus, anche in Trentino, sabato e domenica, sono stati realizzati 9 eventi a Trento (due eventi), Rovereto, Vallelaghi, Pergine Valsugana e San Cristoforo al Lago (due eventi), Lavis, Mezzocorona e San Michele all'Adige.

Iniziative - comunicano gli organizzatori - che hanno permesso di rimuovere 1.100 chili di plastica e altri rifiuti e di coinvolgere 150 volontari. "Per il Trentino e per tutto il nostro gruppo è record di eventi e di partecipazione ed è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ringraziamo tutti i volontari e i referenti Plastic Free e tutti i comuni e gli enti rifiuti per il supporto nell'organizzazione dell'evento", commentano gli organizzatori.



