Migranti: Kompatscher, sì a un Cpr tra Bolzano e Trento

"Siamo disponibili a ospitare nel nostro territorio un Cpr, perché riteniamo che non si possa continuare con la politica dello scarica barile, ma ad alcune condizioni: in primo luogo che non sia regionale, ma che interessi insieme le due Province autonome di Trento e Bolzano nella misura di 50 immigrati per provincia. E, inoltre, che vengano ospitate solo persone che hanno condanne a loro carico o/e che siano ritenute pericolose per l'ordine pubblico". Lo ha detto oggi a Torino all'ANSA il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, a margine del Festival delle Regioni.



