Messner pubblica meme con metro a nastro in vetta

Reinhold Messner non se la prende per il record di re degli ottomila, perso secondo il Guinness dei primati per la vetta dell'Annapurna mancata per pochi metri nel 1985, e pubblica su Instagram un meme che mostra un giovane Reinhold in montagna mentre misura una vetta con il metro a nastro. Il '79enne invita i suoi sostenitori ad inviare altri fotomontaggi. Il più divertente riceverà un "Messnerband", un gioco di parole del suo nome e il Maßband, il metro a nastro.

"Quando sei salito in cima all'Annapurna dovevi portare il metro. Sei immenso e per me il Re indiscusso degli 8000", commenta un fan.



