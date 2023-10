Maxi rissa con taser e manganello a Merano

Maxi rissa tra i giocatori di una squadra di calcio locale, il Gargazzone Calcio, e un gruppo di giovani sabato notte in piazza Duomo a Merano. Come scrive il quotidiano Alto Adige, dopo qualche provocazione iniziale, all'uscita di un locale i calciatori si sono trovati una trentina di giovani. E' nata una rissa durante la quale sarebbero spuntati anche taser e manganelli. All'arrivo delle forze dell'ordine i giovani sono scappati.

Secondo la Sued-Tiroler Freiheit, l'episodi prova la validità del manifesto contestato con lo slogan "Espellere stranieri criminali". "Tutti coloro che chiudono gli occhi e le orecchie perché ancora guidati dal buonismo e dal populismo di sinistra si sveglieranno al più tardi quando saranno loro stessi vittime della violenza degli stranieri", scrive il partito in una nota. L'espulsione di stranieri, che si macchiano di reati, viene avanzata anche dai Freiheitlichen. "Gli autori devono essere chiamati in causa e puniti per le loro azioni. Inoltre, dovrebbero ripagare i danni causati, prima di essere espulsi", sottolinea Sabine Zoderer.



