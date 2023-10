Auto in torrente in val Badia, madre e bimbo illesi

Spettacolare incidente, fortunatamente senza feriti, questa mattina in val Badia. Sulla strada che da Longega porta a San Viglio di Marebbe un'autovettura è finita fuori terminando la sua corsa nel torrente che fiancheggia la strada. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la donna e il bimbo, che si trovavano a bord, sono rimaste illesi e si sono tratti in salvo autonomamente. Sono state prese in cura dal personale sanitario per essere trasferite in pronto soccorso per accertamenti.





