A Bolzano per le provinciali si vota 'in Provincia'

Si voterà anche 'in Provincia' alle provinciali del 22 ottobre a Bolzano, ovvero nel Palazzo Provinciale 11, nei pressi della stazione ferroviaria. Anche se il numero delle sezioni resta invariato (80) è stato aumentato il numero delle sedi, soprattutto nei nuovi quartieri, per incentivare l'affluenza alle urne. Per questo motivo non si voterà solo nelle scuole, ma anche - come già avvenuto l'anno scorso - al Palasport. Le new entry sono il Polo universitario della Claudiana e la Sala polifunzionale Ortles. Sul sito del Comune gli elettori trovano un'applicazione che, inserendo l'indirizzo di residenza, indica la sede per il voto.



