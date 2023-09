Traffico intenso sull'A22, maxitamponamenti e code

A causa del traffico intenso sull'autostrada del Brennero si sono verificati diversi incidenti e maxitamponamenti in mattinata, tutti in direzione nord. Il primo incidente si è verificato alle ore 9.50 poco prima dell'uscita di Egna, dove un motociclista ha tamponato una macchina. Il motociclista fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. L'incidente ha però causato rallentamenti al traffico con attualmente 4 km di coda.

Un tamponamento con cinque vetture coinvolte si è poi verificato fra Ala e Rovereto. Non ci sono stati feriti, ma rallentamenti e code.

Quattro le vetture coinvolte in un altro tamponamento fra Bolzano Nord e Chiusa, anche in questo caso senza feriti. Si è formata una coda di attualmente 4 km.

I vigili del fuoco sono in azione all'altezza di Varna, dove una persona è rimasta incastrata fra le lamiere di una macchina.

Il traffico scorre sulla corsia di emergenza, ma si è formata una coda tra Bressanone e Vipiteno di 4 km, attualmente in aumento.

La Centrale di viabilità della Provincia di Bolzano segnala diversi rallentamenti anche in direzione sud dell'A22 - tra Brennero e Vipiteno, tra Bolzano Sud e Trento Nord e tra Rovereto Sud ed Affi.



