Precipita col parapendio e muore a Col Rodella

A seguito di un tragico incidente col parapendio nel pomeriggio di ieri è morto in Val di Fassa un uomo di 58 anni. Il turista polacco era decollato dal Col Rodella. Sembra che l'uomo sia rimasto vittima di un arresto cardiaco.

L'allarme è scattato grazie ad un testimone che avrebbe visto precipitare l'uomo e ha chiamato la centrale di Trentino Emergenza. Sul luogo - a 2600 metri di quota - anche il soccorso alpino. Per l'uomo non c'è più stato nulla da fare. La salma è stata trasportata a valle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA