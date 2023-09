D'Eramo, in Alto Adige per fare il punto sul Made in Italy

"La giornata di oggi ha offerto l'occasione per approfondire le realtà di molte aziende e di prodotti unici e fare un punto sulle misure che abbiamo preso finora come ministero per valorizzare sempre di più il nostro Made in Italy e settori strategici, come quello vitivinicolo. Un patrimonio che si traduce in ricchezza, sia economica che culturale, e di cui sono protagonisti agricoltori e allevatori senza i quali l'Alto Adige non sarebbe lo stesso", così il sottosegretario presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), Luigi D'Eramo in visita in Alto Adige.

D'Eramo ha visitato l'Alto Adige assieme al vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Giuliano Vettorato, nell'ottica di informare i cittadini e i gruppi d'interesse del territorio sulle misure governative nell'ambito delle materie di sua competenza.

"L'Alto Adige - ha continuato D'Eramo - è una terra straordinaria e ricca di eccellenze enogastronomiche che ne definiscono l'identità e che lo rendono ancora più attrattivo".

Per il vicepresidente della Provincia nonché assessore all'ambiente, Giuliano Vettorato: "È sempre stata massima e tale rimane l'attenzione per l'ambiente e per il nostro territorio così come per i prodotti del nostro territorio. Un'attenzione confermata dalla presenza oggi del sottosegretario D'Eramo. La mia intenzione è di continuare a portare avanti una politica mirata a valorizzare la nostra agricoltura e il nostro territorio".

Nel corso della giornata, il sottosegretario ha incontrato sia i rappresentanti del Südtiroler Bauernbund (l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi), dei Vignaioli Indipendenti dell'Alto Adige, alla presenza, inoltre, del presidente della Fivi (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), Lorenzo Cesconi.

Infine, D'Eramo e Vettorato hanno visitato la mostra micologica inaugurata nella giornata odierna presso l'aula magna del Teatro dei filodrammatici "Gino Coseri", presso il Passaggio Scolastico Maria Damian a Laives.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA