Cgia, Provincia di Bolzano la più 'fedele' al fisco

Il territorio italiano più "fedele" al fisco è la Provincia di Bolzano che presenta un'evasione di soli 9,3 euro ogni 100 incassati, a fronte di una media italiana di 13,2 euro. Lo segnala l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), in base ai dati Istat.

L'evasione fiscale e contributiva in Italia nel 2020 (ultimo dato disponibile) si aggirava attorno ai 90 miliardi (78,9 imputabili all'evasione tributaria e 10,8 a quella contributiva). In sostanza, a fronte di 90 miliardi di evasione fiscale all'anno, è come se a ogni 100 euro di gettito incassato dal fisco, comunque, gli italiani ne evadessero mediamente 13,2.

Riproducendo la simulazione a livello regionale, la situazione più critica è nel Mezzogiorno: ogni 100 euro incassati, in Puglia gli evasori se ne trattengono 19,2, in Campania 20 e in Calabria 21,3. Si tratta di cifre doppie rispetto ai 10,6 euro che si registrano in Friuli Venezia Giulia, ai 10,2 in Provincia di Trento e ai 9,5 in Lombardia. Il territorio più "fedele" al fisco è la Provincia di Bolzano che presenta un'evasione di soli 9,3 euro ogni 100 incassati.





