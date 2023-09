Atletica: keniano Kandie vince 'Giro al Sas' a Trento

L'ex primatista mondiale di mezza maratona, il keniano Kibiwott Kandie, ha trionfato in solitario nella 76/a edizione del 'Giro al Sas' che questa sera ha aperto il 'Trento Running Festival' in attesa della 'Trento Half Marathon' di domani. Il ventisettenne keniano ha sbrogliato la matassa nel corso del nono dei dieci giri di circa mille metri con arrivo in Piazza Duomo, per chiudere la pratica in 28'48" e lasciarsi alle spalle l'acclamato padrone di casa Yeman Crippa (Fiamme Oro, 28'52").

Per il pluriprimatista italiano e campione europeo dei 10.000 metri si tratta del primo secondo posto nella gara ospitata dalla 'sua' Trento: l'accelerazione di Kandie è stata troppo brusca per l'attuale stato di forma dell'allievo di Massimo Pegoretti, riuscito però a gestire al meglio le energie per prevalere sugli altri keniani Chales Rotich (28'59") e Alex Korio (28'59"). "La mia condizione non è massimale, dopo l'intensa stagione estiva ma al Giro al Sas mi piace stringere i denti e inseguire comunque risultati importanti - il commento di Crippa -. Ma sarebbe stato inutile provare ad accelerare ulteriormente: con l'attuale stato di forma non sarei comunque riuscito a resistere ad un ulteriore allungo di Kandie".

Il keniano, da parte sua, ha spiegato di aver capito "al nono giro che era il momento adatto per provare l'allungo. Ho accelerato e visto che i miei avversari non hanno saputo rispondere e allora ho proseguito fino al traguardo. Ci tenevo a fare bene al Giro al Sas: l'atmosfera qui a Trento è stata speciale con tanto pubblico pronto ad applaudire. Sono davvero contento di aver partecipato per la prima volta all'evento. Ora proseguo la rifinitura: tra tre settimane a Valencia proverò a riprendermi il primato mondiale della mezza maratona, anche se so che sarà dura".



