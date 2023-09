Sondaggio Alto Adige, crollo Svp e Lega, Fdi bene ma non sfonda

Secondo un sondaggio dalla Swz, il giornale degli imprenditori altoatesini, la Svp alle elezioni provinciali del 22 ottobre crollerebbe al 32%, mentre nel 2018 conquistò ancora il 41.9% dei consensi. È comunque ancora alto il numero degli indecisi, ovvero un elettore su 4.

Secondo partito in consiglio provinciale sarebbe il Team K che, dopo la crisi di metà legislatura, torna al 14%, praticamente ai valori di 5 anni fa (15,2%). Prosegue l'ascesa di Fdi, che però non sfonda in Alto Adige, (da 1,7 al 7%). La Lega più che dimezza i suoi consensi (dall'11,1 nel 2018 al 5%).

Stabili - secondo il sondaggio - i Freiheitlichen (dal 6,2% cinque anni fa al 6) e Sued-Tiroler Freiheit (fermo al 6%). La nuova lista dell'ex assessore Svp Thomas Widmann viene data al 5% e supera così il Pd che si ferma al 4%, confermando il risultato del 2018. L'ex comandante degli Schützen Jürgen Wirth Anderlan si ferma al 3%, Forza Italia al 2%, come la lista no vax Vita al 2%.

Per il sondaggio dell'istituto Apollis sono stati effettuate 1.002 interviste telefonica rappresentative (Cati e Cami) tra gli aventi diritto tra il 10 agosto e il 19 settembre, informa Swz.



