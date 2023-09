La Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo

In mattinata nella chiesa dei Domenicani a Bolzano, la Polizia di Stato ha celebrato la solenne ricorrenza del proprio Patrono, San Michele Arcangelo.

La Santa Messa è stata officiata dal Vescovo, Monsignor Ivo Muser, alla presenza del Questore di Bolzano Andrea Valentino, del Commissario del Governo Vito Cusumano e di altre autorità civili e militari locali.

Al termine della funzione religiosa, presso l'aula magna intitolata al Beato Giovanni Palatucci, il Questore ha consegnato le medaglie di commiato del Capo della Polizia agli operatori collocati in quiescenza negli ultimi mesi, fra cui il Primo Dirigente Stefano Mamani e il Vice Questore Aggiunto Valter Bonaldo.

Inoltre, in Questura, si è svolto un "Family Day", nel corso del quale i familiari degli operatori hanno potuto visitare gli uffici della Questura, ove quotidianamente lavorano i propri cari, la Sala Storica, nella quale sono custoditi documenti, uniformi e mezzi utilizzati in passato, e gli stand della Polizia Scientifica, degli Artificieri e dei tiratori scelti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA