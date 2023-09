In Trentino la popolazione è cresciuta del 3,1% in dieci anni

Al 31 dicembre 2021 la popolazione legale in Trentino, definita sulla base del censimento, ammontava a 540.958 residenti, in calo dello 0,2% rispetto alla popolazione residente del 2020 (-1.208 individui) e in aumento del 3,1% rispetto al 2011.

Il decremento rispetto al 2020 - si legge in una nota - si deve alla dinamica naturale (-1.207 unità) e alla correzione censuaria, entrambe negative (-1.500 unità), non compensate interamente dal saldo migratorio positivo (+1.499 unità).

Rispetto al 2020 (12,0 per mille), il tasso di mortalità nel 2021 è diminuito, passando al 10,0 per mille, con picchi del 29,5 e del 24,5 per mille rispettivamente nei comuni di Pieve Tesino e Nomi, sedi di case di riposo.

Gli stranieri censiti nel 2021 sono 45.797 (-3.468 rispetto al 2020) e rappresentano 8,5 cittadini ogni 100 censiti.

Provengono da 146 Paesi diversi, in particolare da Romania (22,3%), Albania (11,4%) e Marocco (7,9%).

Le donne rappresentano il 50,8% della popolazione residente, e superano gli uomini di 8.278 unità, soprattutto a causa della maggiore longevità femminile.

L'età media si è innalzata rispetto al 2020 (da 45 a 45,3 anni). La Comunità più giovane è quella della Rotaliana-Konigsberg, con 43,7 anni, mentre la più vecchia è quella della Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri (48,4 anni).

Per quanto riguarda il titolo di studio, il 25,4% dei residenti ha conseguito il diploma di licenza media, il 42,2% quello di scuola secondaria o di qualifica professionale e il 17% possiede un titolo accademico. La popolazione analfabeta e gli analfabeti senza titolo di studio rappresentano il 2,9% dei residenti.

In crescita del 4,8% il numero di occupati rispetto al 2011 (11.000 persone in più), soprattutto fra le donne (+8,1%).

Aumentano anche le persone in cerca di occupazione (+11,8%).





