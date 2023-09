Festa per il patrono della Polizia di Stato a Trento

La Polizia di Stato e la Questura di Trento celebrano oggi la festa del patrono, San Michele. Le iniziative nel capoluogo trentino sono iniziate nella mattina, con la commemorazione di Filippo Foti e Edoardo Martini presso la stazione ferroviaria. Un secondo momento di ricordo è avvenuto presso la targa dedicata a Francesco Massarelli, medaglia d'oro al valore militare morto a Trento nel 1977, in piazzetta dell'Anfiteatro.

In piazza Cesare Battisti sono stati allestiti degli stand dove sono in esposizione i mezzi in dotazione della Polizia ed è possibile conoscere le diverse specializzazioni.

"La memoria di San Michele diventi occasione per riflettere sull'importanza del servizio, cifra alta della vostra realtà.

Oggi riconosciamo come la Polizia di Stato sia stata molte volte provvidenziale per il nostro Paese, e ha assicurato pace, sicurezza e benessere. È anche importante ricordare i due giovani morti ieri sera in un incidente stradale, esprimendo vicinanza alla famiglia e riflettendo sull'importanza della vita", ha detto io vescovo di Trento, Lauro Tisi, in apertura della messa per il patrono, nella chiesa di Santi Pietro e Paolo.

"Voi donne e uomini della polizia spesso vedete il lato drammatico della vita, ma a volte vedete anche la bellezza dell'umano, della resilienza e di chi riesce a farsi forza nelle difficoltà. Voi stessi siete persone che vivono questa bellezza tutti i giorni", ha detto Tisi.



