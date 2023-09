Donzelli, 'non siamo contro l'autonomia, può essere un valore'

"Per troppi anni si è raccontato che la destra era contraria all'autonomia. La destra è invece convinta che l'autonomia possa essere un valore, se integrata con l'unità nazionale e se integrata con un rapporto diretto con i cittadini. Con un'autonomia rivista in un'ottica di comunità nazionale ci può essere un ottimo dialogo". Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli intervenendo in campagna elettorale a Bolzano.

"Ci siamo confrontati con Conte e Draghi, quando eravamo all'opposizione, figuriamoci se non siamo disponibili a confrontarci quando possiamo andare a governare assieme", ha aggiunto. "Pensiamo concretamente, senza pregiudizi ideologici, agli interessi dei cittadini, questo a livello nazionale come anche a livello locale. Nello stesso modo affrontiamo queste elezioni provinciali con tranquillità serietà e determinazione ", ha ribadito Donzelli.

In merito al futuro Cpr, che la Lega veda a Bolzano, mentre Fdi in periferia, il deputato ha detto che dovrebbero essere "più possibile lontani dai centri abitati con una buona viabilità". "Normalmente non si cerca di metterli nei capoluoghi. Non è una questione di sicurezza, perché i Cpr sono sicuri, perché a differenza dei centri di accoglienza, sono controllati", ha concluso.



