Un bambino di tre anni è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso, pare dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente si è verificato questa mattina verso le 8.30 ad Arco, in via Strappazocche. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco volontari ed i carabinieri, che si occupano dei rilievi di rito. Gli accertamenti sono ancora in corso.



