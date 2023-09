Tiro a segno: Tricolori;Morassut vince nella pistola automatica

Andrea Morassut è stata la sorpresa della terza giornata dei Campionati Italiani di Tiro a Segno 2023 in corso di svolgimento a Milano. Il tiratoredi Pordenone ha avuto la meglio, nella gara della pistola automatica, sul grande favorito Riccardo Mazzetti, che ha battuto allo shoot off dopo una gara al cardiopalma in cui ha sfruttato al massimo i passi falsi dell'avversario, imponendosi per 3-1 dopo il 25 pari della finale.

Simon Weithaler torna invece sul gradino più alto del podio nella carabina 3 posizioni da 50m. Il trentenne di Merano, dopo aver ottenuto la medaglia d'oro nella sua gara preferita già nel 2021 proprio a Milano, non era riuscito a confermarsi lo scorso anno a Bologna, ma grazie ad una rimonta nella posizione "in piedi" si è lasciato alle spalle il detentore del titolo Lorenzo Bacci (terzo), e Riccardo Armiraglio che si conferma vice-campione, e quindi anche quest'anno è argento.



