Il Tar di Trento ha respinto le istanze cautelari presentate dalle associazioni animaliste relative al decreto del presidente della Provincia autonoma di Trento del 24 luglio per la rimozione tramite abbattimento di due esemplari di lupo ritenuti responsabili di diverse predazioni nella zona di malga Boldera nella Lessinia trentina.

Il Tar ha inoltre fissato per la trattazione del merito del ricorso un'udienza per il 25 gennaio 2024.



