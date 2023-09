Sgomberata tendopoli a Bolzano, momenti di tensione

Non sono mancati momenti di tensione durante lo sgombero, eseguito questa mattina da decine di operatori delle forze dell'ordine, dell'accampamento abusivo sorto, a Bolzano, tra Viale Trento e Ponte Roma, sotto il viadotto dell'A22.

Da tempo, sotto le tende trovano rifugio numerosi senzatetto.

Carabinieri, agenti di polizia e della polizia municipale hanno allontanato circa venti persone, in maggioranza di nazionalità nigeriana. L'intervento è stato seguito anche da fotografi, operatori tv e giornalisti ed uno di questi, in uno dei momenti di maggiore tensione, è stato aggredito da uno dei senzatetto che è stato poi portato in questura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA