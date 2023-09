Sara Safe Factor di Aci fa tappa a Trento

In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito di Sara Safe Factor, il progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell'educazione stradale dei giovani nato dall'impegno di ACI Sport e Sara Assicurazioni - Compagnia assicuratrice ufficiale dell'ACI e tra le prime in Italia a firmare la Carta europea della sicurezza stradale.

L'iniziativa ogni anno gira il nostro Paese per coinvolgere ragazzi e ragazze in età da patente.

Mercoledì 27 settembre Sara Safe Factor ha fatto tappa nel capoluogo trentino, ospitato nell'Aula Magna del Collegio Arcivescovile della città in un appuntamento curato dall'Automobile Club Trento. L'obiettivo era spiegare agli studenti di quarta e quinta superiore l'importanza del rispetto del Codice della strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un'auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi.

Tra le autorità erano presenti il presidente dell'Automobile Club Trento Fiorenzo Dalmeri, il direttore Leopoldo Zuanelli Brambilla, l'agente capo di Sara Assicurazioni Paolo Dellaidotti, una rappresentanza della Polizia stradale di Trento e del Dipartimento Istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, assieme al rettore del Collegio Bruno Daves.

Gli ultimi dati ACI-ISTAT evidenziano che nel 2022 a livello nazionale sono stati quasi 166.000 gli incidenti stradali (aumentati del 9,2% rispetto all'anno precedente) e sono aumentate di più del 20% le vittime di età compresa tra i 15 e i 19 anni rispetto al 2021. Tra i comportamenti errati più frequenti sulle strade: la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I costi sociali dell'incidentalità stradale sono stimati in 16,4 miliardi di euro, pari allo 0,9% del prodotto interno lordo nazionale.

Quelli sui monopattini sono utenti fragili, secondo il presidente Dalmeri: si tratta "di uno strumento che va regolamentato e utilizzato con grandissima cautela ed è fondamentale il rispetto reciproco tra automobilisti e chi conduce veicoli come questi".



