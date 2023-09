Salvini, su Brennero Italia alla Corte di Giustizia Ue

"Sul Brennero ci siamo mossi noi dopo anni di divieti al di fuori delle normative europee che dimostrano arroganza, superficialita' e ignoranza della libera circolazione di uomini e merci. Gli austriaci unilateralmente decidono che in alcuni giorni e in alcune ore i camion non passano". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini durante The Young Hope. "Il Mit in collaborazione con Palazzo Chigi sta lavorando ad un dossier legalmente impegnativo, non so se abbia precedenti: noi come governo italiano adiremo la Corte di giustizia europea perché riteniamo che l'Austria stia infrangendo normative, regolamenti e trattati per fare concorrenza sleale. E' una sorta di concorrenza sleale agli autotrasportatori di tutta Europa" e "infatti siamo supportati da mezza Europa", aggiunge. "Perché non si sia mossa la commissione europea fino a ieri ce lo dirà il tempo...Ci muoviamo noi", afferma Salvini.



