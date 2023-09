Negli ultimi 5 anni 200 alunni in meno alle scuole dell'infanzia

Negli ultimi cinque anni scolastici c'è stata una diminuzione del numero di alunni che frequentano le scuole dell'infanzia (circa 200 in meno) e le elementari (circa 400 in meno). Si è registrato un aumento, invece, degli studenti nelle scuole superiori, nei licei e negli istituti tecnici (circa 500 studenti in più). È quanto emerge dal "Rapporto infanzia e adolescenza a Trento 2023", curato dalla dottoressa Mariya Lenko, borsista presso l'Ufficio politiche giovanili del Comune di Trento. Sempre in merito all'educazione - si legge in una nota - il soddisfacimento della domanda dei nidi è del 93,9% nel 2021.

Per quanto riguarda le condizioni economiche, la tipologia di famiglia con reddito mediano più alto è rappresentata dalle coppie con un figlio (25.725 euro) e dalle coppie senza figli (25.692 euro). A fare più fatica sono le coppie con tre o più figli (15.984 euro) e le madri con uno o più figli (15.422 euro).

Un bambino su cinque nella fascia tra gli otto e i nove anni è in sovrappeso, mentre nella fascia tra gli undici e i quindici anni il numero scende a un ragazzo su dieci. Dal rapporto emerge anche che il 15% dei quindicenni ha fumato cannabis almeno una volta nella vita, un valore molto inferiore alla media nazionale, e che sono in aumento i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, che coinvolgono soprattutto le ragazze e i più giovani.

Il numero di utenti a carico dell'area minori e famiglie - si legge ancora nella nota - è in aumento, soprattutto nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Nel rapporto è stato realizzato anche uno studio della popolazione, che negli ultimi 20 anni ha visto aumentare dal 2,8% all'11,7% la componente straniera e la fascia d'età over 65, con una diminuzione invece delle fasce sotto i 35 anni. È in aumento l'età media della donna al primo parto, che è più bassa nelle donne straniere, che contribuiscono in maniera significativa ad alzare un tasso di fecondità che è comunque sotto la soglia di ricambio generazionale. Dal 2021, inoltre, i nuclei monocomponente risultano la componente principale.





