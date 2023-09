'Via i criminali stranieri', polemiche in Alto Adige su poster

"Incomprensione per le critiche polemiche dei partiti della sinistra-verde, che vogliono far vietare il manifesto elettorale della Sud-Tiroler Freiheit, che chiede l'immediata espulsione degli stranieri criminali" viene espressa dal partito indipendentista sudtirolese in riferimento al loro manifesto elettorale che mostra un uomo di colore che impugna un coltello e lo slogan "respingere i stranieri criminali".

"Non è più permesso dire la verità? - chiede l'StF in una nota - È una presa in giro di cattivo gusto delle vittime della crescente violenza degli stranieri, che colpisce soprattutto le donne nel nostro Paese". "Il Sudtirolo non ha problemi con Franz di Sarentino e con Maria della Val Venosta, ma con gli stranieri criminali", prosegue StF.

"Non dobbiamo più negare la realtà e, quindi, non ci faremo dissuadere dalle accuse polemiche dei partiti di sinistra-verdi che sono al governo in Germania e in Austria, dove hanno già fatto abbastanza danni, e sono in parte responsabili del dilagante problema dell'immigrazione", conclude la nota.



