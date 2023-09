Venezia e Bolzano tra le mete europee preferiti dai turisti

Nel 2021 Venezia e Bolzano sono state le province europee dove i turisti hanno passato il maggior numero di notti, rispettivamente 27,1 milioni e 23,8 milioni. Lo indica Eurostat nell'annuario statistico delle Regioni Ue, indicando anche Verona e Rimini sono tra i primi posti nell'Ue per il turismo domestico.

La Serenissima e Bolzano primeggiano anche per i visitatori internazionali, insieme a Verona nella top 20.

I dati, avverte Eurostat, devono comunque tenere conto che nel 2021 l'effetto sugli spostamenti del Covid non era ancora stato assorbito, con 1,83 miliardi di notti trascorse in tutte le forme di alloggi turistici in tutta l'Ue. Sebbene ci sia stato un recupero parziale, con una crescita del 28,8 % rispetto al 2020, il dato annuale 2021 è più di un terzo (36,3 %) al di sotto del picco pre-pandemia.



