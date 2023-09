Olimpiadi sono il coronamento anche per i giornalisti

I giochi olimpici sono il coronamento della carriera non solo per gli atleti, ma anche per molti giornalisti. Sono una quarantina i cronisti del Trentino Alto Adige accreditati alle varie edizioni delle olimpiadi per raccontare sulla stampa locale e nazionale le imprese degli atleti azzurri. Il recordman regionale è Franco Bragagna, telecronista della Rai, con ben 16 partecipazioni, tra edizioni estive ed invernali. "In giro per il mondo ci sono comunque colleghi con un palmares ancora più ricco", mette in chiaro il 64enne.

I cronisti olimpici della regione, su iniziativa di Diego Decarli, giornalista ANSA in pensione, e altri colleghi, si sono organizzati in un club e organizzano per il 10 ottobre a Trento lo Sport Media Day al quale parteciperanno anche molti degli 80 atleti medagliati in regione. "Per quanto riguarda il numero di medaglia olimpiche il Trentino Alto Adige in un'ipotetica classifica si piazzerebbe tra la Cina e il Giappone", ha fatto presente Decarli. Elmar Pichler Rolle ha ricordato che per molti colleghi le olimpiadi sono stati il palco per farsi notare e per poi fare carriera a livello nazionale.

Alex Tabarelli, giornalista e presidente Coni dell'Alto Adige, ha riferito che i lavori ad Anterselva per l'impianto di biathlon, dopo la battuta d'arresto a causa di ricorsi, procedono bene. "Sono già stati recuperati alcuni dei 100 giorni persi, la Coppa del mondo 2024 potrà essere ospitata come previsto", ha tranquillizzato Tabarelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA