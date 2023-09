Bypass Trento, proseguono gli interventi propedeutici agli scavi

Sono in fase di conclusione le operazioni di demolizione degli immobili che interferiscono con l'area di cantiere per la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. Degli undici previsti all'inizio dei lavori ne mancano ancora due, mentre è in fase di definizione da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa) il posizionamento di una centralina permanente per il controllo della qualità dell'aria presso l'ex scalo Filzi. È quanto emerge dalla relazione in Consiglio provinciale del vicepresidente della Provincia di Trento e assessore all'ambiente, Mario Tonina, sullo stato di avanzamento dei lavori.

Nella relazione Tonina ha menziona anche il sequestro preventivo disposto dalla Procura di Trento dopo il rinvenimento di un prodotto di natura oleosa a 15 metri di profondità (in corrispondenza del cavalcavia dei Caduti di Nassirya) ed ha precisato come tutte le indagini ambientali siano indicate, concordate e controllate da Appa, in contatto con il Nucleo operativo ecologico (Noe) dei carabinieri.

Per quanto riguarda le opere propedeutiche, è confermato il completamento della bonifica bellica, di allestimento del cantiere e lo spostamento della ferrovia Trento-Malè. Nell'area di Trento sud, invece, sono state allestite le delimitazioni dei cantieri ed è iniziata l'asportazione dello strato di terreno superficiale.



