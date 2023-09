Autobrennero chiusa per un traliccio pericolante

L'autostrada del Brennero risulta attualmente chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. A Mezzaselva una caduta massi ha colpito il pilone di un traliccio ad alta tensione che si è abbassato proprio nel tratto che supera l'autostrada. In entrambe le direzioni si sono formate sei chilometri di code. Il traffico viene deviato per la Statale del Brennero, dove si registrano rallentamenti. I tecnici sono sul posto per mettere in sicurezza i cavi e consentire la riapertura dell'importante arteria transalpina.



