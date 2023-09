Tre arresti a Trento, rintracciato anche un latitante

Il personale della Questura di Trento è riuscita a rintracciare un uomo di 40 anni, nato in Brasile ma con cittadinanza italiana, per cui era stato emesso un ordine di carcerazione dal Tribunale per reati contro il patrimonio e la persona. L'uomo, senza fissa dimora, dovrà scontrare una pena di un anno e quattro mesi per furto e lesioni aggravate nei confronti della madre. Lo apprende l'ANSA.

Nel corso dei controlli nel capoluogo, gli agenti della Polizia di Stato hanno inoltre arrestato due giovani di origine tunisina, rispettivamente di 35 e 30 anni, per spaccio di stupefacenti. I due sono stati individuati in via Roma mentre si accordavano con un compratore per la cessione di alcune dosi di cocaina. Fermati durante il tentativo di scambio, i due, con precedenti specifici, sono risultati irregolari sul territorio nazionale. L'ufficio immigrazione è stato contattato per esaminare la loro posizione, mentre i giovani sono stati trasferiti in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA