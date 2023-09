Torna il 'Trento running festival',due giorni di eventi in città

Torna il "Trento running festival", la manifestazione podistica di due giorni organizzata dall'associazione sportiva Città di Trento. L'iniziativa comincia sabato 30 settembre, con la 76/a edizione del "Giro al Sas", una gara ad invito strutturata su dieci chilometri lungo un percorso ad anello della lunghezza di un chilometro tra le vie più suggestive del centro storico. Si passerà per via Roma, via Oss Mazzurana, via Mantova e via San Pietro.

Domenica 1 ottobre è invece prevista la 12/a edizione della "Trento Half Marathon", con un percorso di 21 chilometri che si sviluppa in un unico giro interamente nella zona urbana del capoluogo. Non mancheranno poi anche attività più pensate per bambini, famiglie e atleti dilettanti, con corse e passeggiate non competitive.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, si prevede la chiusura temporanea di diverse strade e piazze della città, a partire da da sabato 30 settembre. In particolare, sabato 30 settembre sarà vietato il transito in piazza Duomo, via Garibaldi, via Dordi, piazza A. Vittoria, piazza Erbe, via Mantova, largo Carducci, via S. Pietro, via Manci, via Belenzani dalle 14.30 alle 20. Domenica 1 ottobre, invece, sarà vietato il transito dalle 10 alle 13 su tutte le strade interessate dal percorso della manifestazione. Altri divieti di transito interesseranno alcune piazze centrali a partire dalla sera del 27 settembre.



