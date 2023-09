Resta alto fabbisogno case Ipes in Alto Adige

Resta alto il fabbisogno di case Ipes in Alto Adige. Il fabbisogno ammonta a 4805, ma solo in 15 comuni sono state indicate aree libere per complessivamente 617 unità. Lo ha riferito il governatore Arno Kompatscher dopo l'approvazione del programma Ipes in giunta provinciale.

La giunta ha rinnovato l'appello ai comuni ad individuare zone idonee, mentre l'iter di realizzazione dovrebbe essere velocizzato tramite delle convenzioni che consentono ai comuni di realizzare gli appartamenti direttamente per l'Ipes.



