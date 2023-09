Nuove polemiche per un manifesto della Süd-Tiroler Freiheit

Nuove polemiche per un manifesto della Sued-Tiroler (Stf) Freiheit. Anpi, Pd e M5s contestano lo slogan "espellere stranieri criminali" con la foto di una mano che impugna un coltello. In passato erano finiti in Tribunale anche un manifesto di una scopa che cancellava il verde del tricolore, lasciando solo il bianco e rosso della bandiera tirolese, come anche uno che ritraeva un cadavere coperto da un lenzuolo accanto alla scritta "Il medico non sapeva il tedesco".

"Gli odiosi manifesti xenofobi di Stf devono essere subito rimossi dal Commissario del governo" afferma l'Anpi denunciando il manifesto affisso in vista delle elezioni provinciali del 2 ottobre. La stessa richiesta viene formulata dal Pd: "Esistono delle norme che vietano la discriminazione in tutte le sue forme. Chiediamo che vengano fatte valere senza esitazione", scrive il partito. Valuta una querela anche M5s. "Quando sei ad un passo dallo scomparire dalla realtà politica locale, dopo che hai strumentalizzato l'autodeterminazione del Sudtirol, l'odio verso gli italiani e verso gli stranieri, ti giochi il tutto per tutto", commenta il candidato Davide Barbieri.



