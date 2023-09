La Festa di Rai Radio3 a Bolzano

Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre Rai Radio3 andrà in onda dal Teatro Comunale di Bolzano, per dare vita a Futuradio: "un'esplosione di musica e parole con al centro il futuro". Sul palco si avvicenderanno conduttrici e conduttori delle nostre trasmissioni, da Radio3 scienza a Fahrenheit alla Lingua batte, passando per la grande musica, il teatro, l'arte.

Nei quattro giorni della festa passeremo in rassegna i futuri possibili e gli ambiti in cui vengono progettati: quelli della cultura scientifica e artistica, i centri di ricerca, le aziende innovative. Si parlerà di sostenibilità e biodiversità, big data e Intelligenza Artificiale, cambiamenti climatici e migrazioni. E ancora: multiculturalismo, innovazione dei linguaggi creativi in musica, letteratura e arte, lasciando spazio alle visioni dei più giovani. Ad aprire la festa, la sera di giovedì 12 ottobre, sarà un'incursione nel mondo del cinema con un'anteprima di Hollywood party che introdurrà il tema del successivo concerto dei Calibro35, ovvero le colonne sonore dei film di fantascienza.

Tra gli appuntamenti che si susseguiranno, in primo piano quello con "Italia, futuro", un workshop di Radio3 scienza sugli scenari prossimi venturi con Enrico Giovannini ed Enrico De Biase; il concerto Barcaccia Lab con Ilaria Sicignano, vincitrice del concorso per giovani cantanti lirici Voci in Barcaccia 2023; la musica live dell'Idealista con kapi ed Emanuele Maniscalco; Fahrenheit con un dibattito su Intelligenza Artificiale e immaginario letterario; una puntata speciale di Ad alta voce dedicata a "La recita di Bolzano", di Sándor Márai, letto da David Riondino; l'appuntamento con il Teatrogiornale di Roberto Cavosi; la sera del venerdì si chiuderà dall'Auditorium con il concerto dell'Orchestra Haydn diretta da Ottavio Dantone con un'elaborazione della musica di Beethoven, affidata all'elettronica e all'IA.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA