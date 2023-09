Kompatscher, 'bene sensibilità governo per l'Alto Adige'

E' positivo il giudizio del governatore altoatesino Arno Kompatscher ad un anno di governo Meloni. "Per quanto riguarda la politica estera c'é stato un chiaro posizionamento a favore della Ue e della Nato e anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina", ha detto Kompatscher rispondendo ad una domanda dei cronisti. "Anche in merito alla nostra autonomia c'è sempre stato l'interesse del governo a trovare delle soluzioni, questo spesso grazie all'interessamento del ministro Calderoli". La vera prova - ha aggiunto - arriverà ora con la prevista riforma dello Statuto d'autonomia.

In occasione del Festival delle Regioni, la settimana prossima a Torino sarà infatti consegnata al governo la proposta per la modifica degli statuti delle regioni e province autonome.

Per quanto riguarda Bolzano si prevede un innalzamento dei limiti imposti con la riforma statutaria del 2001, tornando a quelli del '92. Inoltre, si chiede il ripristino delle competenze limitate dalla Consulta tramite le cosiddette competenze trasversali di Roma. Sarà inoltre stabilito il principio d'intesa per le modifiche dello Statuto. Inoltre, si chiede che ogni modifica migliorativa per le regioni a statuto ordinario sia applicata anche a quelle a statuto speciale. "Si tratta ovviamente di una proposta e vanno avviate le trattative con Roma. La strada è lunga, ma sono fiducioso", ha commentato Kompatscher ricordando che ogni riforma costituzionale richiede la doppia lettura nelle due camere.



