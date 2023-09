Colloqui obbligatori per genitori di alunni in Alto Adige

La Provincia di Bolzano renderà obbligatori colloqui per genitori di alunni in caso di problematiche come per esempio di apprendimento linguistico. Lo ha annunciato il governatore altoatesino Arno Kompatscher ribadendo che "si punterà comunque in prima linea sulla collaborazione tra scuola, genitori e alunni". Durante i colloqui si intende individuare un percorso per facilitare agli alunni l'apprendimento. Dove questo non dovesse essere possibile, perché per esempio i genitori non si presentano ai colloqui, "la scuola potrà prevedere misure obbligatorie nell'ambito dell'ordinamento giuridico, come per esempio ore extra per l'apprendimento linguistico". Non viene invece per il momento istituita la commissione paritetica, come neanche è prevista un'esclusione dalle scuole di lingua tedesca di alunni con scarse competenze linguistiche.



