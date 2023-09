Le Frecce tornano in aria, sorvolo di Trento e Bolzano

Sono tornate a volare le Frecce Tricolori, dopo l'incidente di Caselle. Alle ore 14 la pattuglia acrobatica ha prima sorvolato Trento e poi Bolzano, lasciando la tradizionale striscia di fumo tricolore. E' stato invece annullato lo show previsto in un primo momento per ieri a Trento. Le Frecce hanno attraversato tre volte il capoluogo altoatesino, passando sopra piazza Walther, rinunciando però alle loro famose evoluzioni. In Alto Adige il sorvolo è stato criticato dai partiti della destra sudtirolese.



