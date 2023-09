Domani il test del sistema di allarme 'IT-alert' in Trentino

Domani, martedì 26 settembre, tutti i cellulari in Trentino squilleranno simultaneamente a mezzogiorno per il test di "IT-alert", il nuovo sistema di allarme pubblico che consentirà di inviare messaggi urgenti alla popolazione. L'iniziativa - si apprende - è promossa dal dipartimento di Protezione civile nazionale, che sta compiendo la sperimentazione del nuovo sistema nei territori di tutta Italia. Il primo test punta a verificare l'efficacia dell'alert.

Una volta a regime, presumibilmente nei primi mesi del 2024, il nuovo strumento consentirà di inviare messaggi utili alla popolazione, con lo scopo di favorire l'adozione delle misure di protezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

"IT-alert" è un sistema che garantisce la tutela della privacy, in quanto prevede il semplice invio "a pioggia" dei messaggi basato sul servizio delle reti pubbliche di telefonia mobile. Potranno ricevere il messaggio solo i dispositivi agganciati alle reti degli operatori di telefonia mobile.

Il messaggio (in lingua italiana e inglese) che apparirà sugli schermi dei dispositivi sarà segnalato da una notifica audio del tutto diversa da quello delle classiche suonerie.

Trattandosi di un test, i cittadini dovranno solo prendere visione del messaggio e compilare un questionario anonimo, attraverso il sito it-alert.it, per migliorare lo strumento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA