Bando da 5 milioni di euro per la qualità dell'aria in Trentino

Il 7 ottobre uscirà un bando da 5 milioni di euro che riguarda la qualità dell'aria. Lo ha annunciato il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, in occasione della presentazione di "The second Dolomite conference on the global governance of climate change" nella sede dell'Autostrada del Brennero.

I fondi vengono "da parte del Ministero dell'Ambiente, per garantire la sostituzione delle vecchie stufe a legna, e per migliorare in modo importante la qualità dell'aria. Attraverso questo bando abbiamo voluto garantire, di questi 5 milioni, 300.000 euro che, in collaborazione con la Provincia di Bolzano e con l'A22, saranno destinati per consolidare i buoni risultati del progetto BrennerLec", ha annunciato Tonina.

"L'abbiamo potuto fare perché con A22 c'è sempre stata piena sintonia, e anche quel lavoro ha prodotto risultati che in questa sala abbiamo avuto modo di mostrare poco tempo fa", ha concluso Tonina. "Questi saranno i temi che distanzieranno il Trentino, la nostra speciale autonomia, nell'interesse, ma soprattutto per garantire un futuro ai giovani e alle nuove generazioni".



