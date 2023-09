Escursionista muore travolto da un masso in Alto Adige

Un turista statunitense di 74 anni è morto dopo essere stato travolto da un masso durante un'escursione. La salma è stata rinvenuta ieri verso le 18 sulla Cima della Muta, monte panoramico molto popolare e frequentato sopra Merano, in Alto Adige. Si tratta della 26/a vittima in montagna quest'anno, rileva il quotidiano Alto Adige, che riporta la notizia.

A trovare il corpo privo di vita del 74enne, colpito al volto e alla testa e morto probabilmente sul colpo, è stato un altro escursionista che è passato poco dopo l'incidente. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con l'elicottero Pelikan 3 e la Guardia di finanza per i rilievi.



