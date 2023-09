Maltempo in Trentino, frane sul Monte Casale e sui Lessini

Le intense piogge di ieri hanno causato alcuni episodi di smottamenti: la Provincia di Trento segnala in particolare una frana sul Monte Casale, la montagna che sovrasta l'abitato di Pietramurata nel Comune di Dro, avvenuta ieri attorno alle 17, e una frana avvenuta stamattina verso le ore 6 lungo la strada provinciale 211 dei Monti Lessini, al km 3+100.

Dai rilievi effettuati stamattina dal Servizio geologico provinciale, si precisa che la frana sul Monte Casale non ha investito la ferrata Che Guevara, che comunque era già chiusa al pubblico. La provinciale 211 dei Lessini è stata chiusa per disgaggi e controlli fino alle ore 11.30 e poi riaperta; all'inizio della prossima settimana saranno effettuati ulteriori lavori di disgaggio che potranno richiedere chiusure temporanee di breve durata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA