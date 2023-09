Controlli dei carabinieri e della polizia locale a Trento

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trento, con la collaborazione della Polizia Locale, hanno concluso nella serata di ieri una serie di servizi coordinati, svolti nel corso della settimana, e che hanno avuto come obiettivo il contrasto al degrado nel Centro Storico e nei parchi della città di Trento. Numerosi sono stati gli uomini e i mezzi impiegati - comunica una nota - con l'ausilio anche dell'unità cinofila antidroga della Polizia Locale e svariati gli orari dei diversi controlli, principalmente di pomeriggio e di sera.

Tre cittadini nigeriani sono stati denunciati per spaccio di stupefacenti, mentre dieci persone sono state contravvenzionate e segnalate al Commissariato del Governo per uso personale di stupefacenti, tra cui quattro minorenni. Sono state sequestrate 40 dosi di eroina, per un peso di circa 8 grammi, e circa 5 grammi tra hashish e cocaina. La sinergia tra Carabinieri e Polizia Locale - sottolinea la nota - si è rivelata ancora efficace e rispondente alle richiesta di sicurezza dei cittadini.



