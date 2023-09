Auto contro un muro in Alto Adige, feriti tre giovani

Incidente stradale la scorsa notte poco prima delle 3 sulla statale tra Bressanone e San Pietro Mezzomonte. Un auto con a bordo tre i giovani si è schiantata su un muretto a lato strada a gran velocità. Due sono gravi ma non in pericolo di vita dopo essere stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono stati portati a Bressanone.

Per liberare il più grave dei tre feriti, rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e poi trasportato in ospedale a Bolzano, è stato invece necessario l'intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche. Sul posto, oltre al personale sanitario e alle ambulanze, anche i carabinieri.



