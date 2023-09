Presentata la lista 'Fugatti presidente',Spinelli segretario

È stata presentata ufficialmente la lista "Fugatti presidente", in vista delle elezioni regionali in programma il prossimo 22 ottobre. La lista, composta da 34 persone, fa parte della coalizione di centrodestra, a sostegno della rielezione del presidente della Provincia uscente, Maurizio Fugatti.

"Lanciamo una sfida elettorale rivolta a tutte e tutti coloro che apprezzano il lavoro del Presidente Fugatti e della sua Giunta. Siamo qui a rivendicare quello che in questi anni, affrontando varie emergenze, è stato il buon governo del Trentino. La nostra è una lista con 34 donne e uomini di assoluto valore, espressione di tutti i segmenti della popolazione e dell'intero territorio provinciale. E non mancano, tra coloro che sono in lista con noi, persone con pregresse esperienze amministrative", ha detto, durante la presentazione, il capolista e segretario Achille Spinelli, attualmente assessore allo sviluppo economico.

La lista comprende, tra gli altri, la consigliere comunale di Trento, Eleonora Angeli, la vicesindaco di Primiero, Antonella Brunet, l'ex sindaco di Tenno, Gian Luca Frizzi, l'ex sindaco di Ala, Claudio Soini, e l'assessore del Comune di Dimaro-Folgarida, Monica Tomasi.



